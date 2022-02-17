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Страны ЕС обсуждают исключение энергетического сектора из санкций против РФ, - Bloomberg

Автор: Валерия Полищук

Страны Европейского союза, включая Германию, Францию и Италию ведут переговоры, чтобы найти способы защитить свои экономики. В частности, если блок введет санкции против России в связи с агрессией против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, правительство премьер-министра Марио Драги проводит переговоры с партнерами по ЕС о том, как смягчить воздействие карательных мер на ключевые сектора экономики Италии, включая обсуждение потенциальных исключений для энергетического сектора из некоторых обсуждаемых финансовых мер.

Германия и Италия также пытались защитить свои банковские сектора, причем Рим предложил вместо этого нацелиться на отдельных лиц, а не на широкую полосу российской экономики.

Германия, Франция, Нидерланды и Польша входят в число стран ЕС, выразивших обеспокоенность последствиями введения санкций против некоторых секторов, включая энергетику, сырье и банки. Россия является основным источником природного газа в Европе, причем около трети ее экспорта проходит через украинские трубопроводы.

По словам одного из собеседников, в январе Италия направила неофициальный документ в Еврокомиссию, который готовит потенциальные санкции для блока, в котором излагались опасения Рима по поводу того, как эти меры могут отразиться на его собственной экономике.

Напомним, президент США Джо Байден заявил о готовности "заплатить любую цену" при введении санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

Кроме того, ЕС готов одобрить полный пакет санкций против России как только это потребуется.

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Санкции против РоссииЕвросоюз