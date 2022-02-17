Страны ЕС обсуждают исключение энергетического сектора из санкций против РФ, - Bloomberg

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, правительство премьер-министра Марио Драги проводит переговоры с партнерами по ЕС о том, как смягчить воздействие карательных мер на ключевые сектора экономики Италии, включая обсуждение потенциальных исключений для энергетического сектора из некоторых обсуждаемых финансовых мер.

Германия и Италия также пытались защитить свои банковские сектора, причем Рим предложил вместо этого нацелиться на отдельных лиц, а не на широкую полосу российской экономики.

Германия, Франция, Нидерланды и Польша входят в число стран ЕС, выразивших обеспокоенность последствиями введения санкций против некоторых секторов, включая энергетику, сырье и банки. Россия является основным источником природного газа в Европе, причем около трети ее экспорта проходит через украинские трубопроводы.

По словам одного из собеседников, в январе Италия направила неофициальный документ в Еврокомиссию, который готовит потенциальные санкции для блока, в котором излагались опасения Рима по поводу того, как эти меры могут отразиться на его собственной экономике.