Країни ЄС обговорюють виключення енергетичного сектора з санкцій проти РФ, - Bloomberg

За словами людей, знайомих з ходом переговорів, уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі проводить переговори з партнерами по ЄС про те, як пом'якшити вплив каральних заходів на ключові сектори економіки Італії, включаючи обговорення потенційних винятків для енергетичного сектора з деяких обговорюваних фінансових заходів.

Німеччина та Італія також намагалися захистити свої банківські сектори, причому Рим запропонував замість цього націлитися на окремих осіб, а не на широку смугу російської економіки.

Німеччина, Франція, Нідерланди і Польща входять до числа країн ЄС, які висловили стурбованість наслідками введення санкцій проти деяких секторів, включаючи енергетику, сировину і банки. Росія є основним джерелом природного газу в Європі, причому близько третини її експорту проходить через українські трубопроводи.

За словами одного зі співрозмовників, в січні Італія направила неофіційний документ в Єврокомісію, який готує потенційні санкції для блоку, в якому викладалися побоювання Риму з приводу того, як ці заходи можуть відбитися на його власній економіці.