Страны ЕС не хотят наращивать напряженность с РФ, - Боррель

Он отметил, что ЕС поддерживает Чехию и Болгарию в свете недавних событий, связанных с Российской Федерацией.

"Мы заверили Чехию в сильной поддержке Европейского союза. Но в то же время, я думаю, все согласны с необходимостью не продлевать эскалацию. С одной стороны мы должны проявлять поддержку, но в то же время стараться не увеличивать напряженность", - заявил Боррель.

Он отметил, что Европейский Совет 25 мая проведет встречу, на которой будет обсуждаться вопрос взаимоотношений между ЕС и Россией.

"Возможно после этой дискуссии высокому представителю и Еврокомиссии могут поручить представить анализ ситуации и отношений с Россией, как это было в случае с Турцией", - добавил Боррель.