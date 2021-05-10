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Страны ЕС не хотят наращивать напряженность с РФ, - Боррель

Автор: Игорь Литвиненко

Страны Европейского союза не хотят наращивать напряженность в отношениях с Российской Федерацией. Пока в ЕС не будут дополнительно высылать из своих стран российских дипломатов.

Об этом в Брюсселе заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что ЕС поддерживает Чехию и Болгарию в свете недавних событий, связанных с Российской Федерацией.

"Мы заверили Чехию в сильной поддержке Европейского союза. Но в то же время, я думаю, все согласны с необходимостью не продлевать эскалацию. С одной стороны мы должны проявлять поддержку, но в то же время стараться не увеличивать напряженность", - заявил Боррель.

Он отметил, что Европейский Совет 25 мая проведет встречу, на которой будет обсуждаться вопрос взаимоотношений между ЕС и Россией.

"Возможно после этой дискуссии высокому представителю и Еврокомиссии могут поручить представить анализ ситуации и отношений с Россией, как это было в случае с Турцией", - добавил Боррель.

Напомним, в середине апреля Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь разведки РФ к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года.

Днями премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал союзников по ЕС рассмотреть возможность высылки по крайней мере одного российского дипломата.

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