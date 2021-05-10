Країни ЄС не хочуть нарощувати напруженість з РФ, - Боррель

Він зазначив, що ЄС підтримує Чехію і Болгарію в світлі недавніх подій, пов'язаних з Російською Федерацією.

"Ми запевнили Чехію в сильній підтримці Європейського Союзу. Але водночас, я думаю, всі згодні з необхідністю не продовжувати ескалацію. З одного боку ми повинні проявляти підтримку, але водночас намагатися не збільшувати напруженість", - заявив Боррель.

Він зазначив, що Європейська Рада 25 травня проведе зустріч, на якій буде обговорюватися питання взаємин між ЄС і Росією.

"Можливо після цієї дискусії Високому представнику і Єврокомісії можуть доручити представити аналіз ситуації і відносин з Росією, як це було у випадку з Туреччиною", - додав Боррель.