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Страны ЕС будут признавать водительские удостоверения украинских беженцев

Фото: страны ЕС будут признавать водительские удостоверения украинских беженцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские беженцы смогут сохранить свои водительские удостоверения в странах ЕС. Европарламент поддержал соответствующее предложение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.

Предложение поддержали 561 евродепутат, 6 выступили против, остальные же 5 - воздержались от голосования.

Согласно предложению, беженцы смогут и дальше пользоваться украинскими правами водителя, без необходимости обменивать их на водительское удостоверение ЕС или же сдачи нового экзамена. В то же время новое правило будет действовать до тех пор, пока украинцы пользуются статусом временной защиты.

В случае потери водительского удостоверения - можно получить права водителя образца ЕС после предоставления справки о пригодности к вождению автомобилей.

В то же время беженцы, которые работали водителями грузовиков и автобусов, смогут получить признание своих сертификатов о профессиональной компетентности после короткого курса обучения и теста. Соответствующий сертификат предоставит им возможность работать в ЕС в течение периода временной защиты и помогать экспортировать украинские товары.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало и о том, как в Украине восстановить номерные знаки авто в случае их потери или же повреждения во время войны.

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