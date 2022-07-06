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Как восстановить номерные знаки авто: объяснения от МВД

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Среда 06 июля 2022 14:18
Как восстановить номерные знаки авто: объяснения от МВД Фото: Как восстановить поврежденные и потерянные номерные знаки автомобилей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время войны многие украинцы потеряли не только жилье, но и автомобили. Большинство автомобилей остались без номерных знаков, в связи с чем в Министерстве внутренних дел рассказали, что необходимо делать в таких ситуациях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Восстановить номерные знаки можно в сервисных центрах МВД.

Какие документы необходимо иметь с собой для восстановления номерного знака:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о регистрации ТС.

В случае кражи номерного знака необходимо иметь с собой еще и справку из Национальной полиции.

"Администратор проведет перерегистрацию вашего транспортного средства и выдаст новые номерные знаки", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сейчас правительство пока не урегулировало вопрос возмещения утраченного имущества, в связи с чем, украинцам, потерявшим собственное жилье - предоставляется временное.

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