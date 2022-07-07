Країни ЄС визнаватимуть водійські посвідчення українських біженців

Пропозицію підтримали 561 євродепутат, 6 виступили проти, інші ж 5 - утримались від голосування.

Згідно з пропозицією, біженці зможуть й надалі користуватися українськими правами водія, без необхідності обмінювати їх на водійське посвідчення ЄС або ж складання нового іспиту. Водночас нове правило діятиме до тих пір, доки українці користуються статусом тимчасового захисту.

У разі втрати водійського посвідчення - можна отримати права водія зразка ЄС після надання довідки про придатність до водіння автомобілів.

Водночас біженці, які працювали водіями вантажівок та автобусів, зможуть отримати визнання своїх сертифікатів щодо професійної компетентності після короткого курсу навчання та тесту. Відповідний сертифікат надасть їм можливість працювати в ЄС протягом періоду тимчасового захисту та допомагати експортувати українські товари.