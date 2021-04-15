Все страны-члены НАТО осудили агрессию России против Украины, - Блинкен

По словам Блинкена, все страны-члены НАТО обеспокоены концентрацией российских войск у границ Украины. Все они ожидают от России действий, направленных на снижение напряженной ситуации.

"Меня поразило то, что во время заседания Североатлантического совета, когда я слушал каждого отдельного союзника, все тридцать выразили обеспокоенность", - говорит Блинкен.

По словам Блинкета, ситуация на границе внимательно отслеживается. Такого скопления российских войск не наблюдалось с 2014 года.

"Мы видели доклады по наращиванию войск в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины...Мы также увидели продолжение атак, возглавляемых Россией сил, в районе линии разграничения на востоке Украины", - отметил Блинкен.

Он отметил, что из-за российской агрессии на востоке Украины с марта этого года погибли 12 украинских военных.

Также Блинкен подчеркнул, что Украина не реагирует на российские провокации и ведет себя сдержанно.