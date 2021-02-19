Страны "Большой семерки" высказались за ускорение доступа к COVID-вакцине в мире

Лидеры стран "Большой семерки" выступают за скорейшее расширение доступа к вакцине от коронавируса в мире. И хотят, чтобы она распространялась по доступной цене.

Об этом сказано в совместном заявлении лидеров G7 по итогам заседания 19 февраля.

На виртуальном заседании под председательством Великобритании страны обсуждали вопросы борьбы с коронавирусом и распространение вакцины от COVID. В начале дискуссии, премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал страны передавать излишки вакцины бедным государствам.

"Мы подтверждаем нашу поддержку всех элементов инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с коронавирусом, механизма COVAX, а также честного доступа по доступной цене к вакцинам, средствам по лечению и диагностике. Это отражает роль широкой иммунизации в качестве глобального блага", - сказано в заявлении.