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Страны "Большой семерки" высказались за ускорение доступа к COVID-вакцине в мире

Новина українською → Лондон, Пятница 19 февраля 2021 20:39
Страны "Большой семерки" высказались за ускорение доступа к COVID-вакцине в мире Фото: вакцина AstraZeneca от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Лидеры стран "Большой семерки" выступают за скорейшее расширение доступа к вакцине от коронавируса в мире. И хотят, чтобы она распространялась по доступной цене.

Об этом сказано в совместном заявлении лидеров G7 по итогам заседания 19 февраля.

На виртуальном заседании под председательством Великобритании страны обсуждали вопросы борьбы с коронавирусом и распространение вакцины от COVID. В начале дискуссии, премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал страны передавать излишки вакцины бедным государствам.

"Мы подтверждаем нашу поддержку всех элементов инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с коронавирусом, механизма COVAX, а также честного доступа по доступной цене к вакцинам, средствам по лечению и диагностике. Это отражает роль широкой иммунизации в качестве глобального блага", - сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании стран "Большой семерки" (G7) заявила, что Европейский союз удвоит свой вклад в глобальный механизм COVAX. Евросоюз увеличит свой взнос до 1 млрд евро.

Добавим, Соединенные Штаты также решили удвоить свой вклад в механизм COVAX. В период с 2021 до 2022 года американская администрация выделит дополнительные 2 млрд долларов.

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