Країни "Великої сімки" висловилися за прискорення доступу до COVID-вакцини у світі

Лідери країн "Великої сімки" виступають за швидке розширення доступу до вакцини від коронавірусу в світі. І хочуть, щоб вона розповсюджувалася за доступною ціною.

Про це сказано в спільному заяві лідерів G7 за підсумками засідання 19 лютого.

На віртуальному засіданні під головуванням Великобританії країни обговорювали питання боротьби з коронавірусом і розповсюдження вакцини від COVID. На початку дискусії, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав країни передавати надлишки вакцини бідним державам.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку всіх елементів ініціативи щодо прискорення доступу до засобів для боротьби з коронавірусом, механізму COVAX, а також чесного доступу за доступною ціною до вакцин, засобів по лікуванню та діагностиці. Це відображає роль широкої імунізації в якості глобального блага", - сказано в заяві.