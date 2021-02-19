США в два раза увеличат взносы в программу вакцинации COVAX

Соединенные Штаты Америки увеличат в два раза взносы в международную инициативу вакцинации против коронавируса COVAX. Взносы будут увеличены с 2 до 4 миллиардов долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома США .

Дополнительные 2 млрд долларов будут выделены на инициативу в период с 2021 до 2022 года.

"COVID показал нам, что ни одна нация не может действовать в одиночку перед лицом пандемии. Сегодня президент Байден предпринимает действия... для защиты американцев от COVID-19 и наиболее уязвимых людей во всем мире. США возьмут на себя ведущую роль в мобилизации дальнейших глобальных взносов в COVAX, выделив дополнительные 2 млрд долларов", - сообщили в Белом доме.

В администрации президента США утонили, что выплаты будут осуществляться по мере работы США с донорами.

Отметим, COVAX является глобальной международной инициативой по обеспечения равного доступа к вакцинам против коронавируса для всех стран.