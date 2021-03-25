Страны Балтии ввели санкции против 118 чиновников режима Лукашенко

Литва, Латвия и Эстония расширили санкционный список против представителей режима президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, в него внесли еще 118 белорусских чиновников.

"Литва вместе с Эстонией и Латвией проявили солидарность с жителями Беларуси, которые борются за свою свободу. Приспешники режима должны понять - ответ на использование ими жесткой силы против мирных жителей будет очень суровым и недвусмысленным. Литва не будет стоять в стороне", - отметил глава МИД Габриелюс Ландсбэргис.

Отмечается, что в список внесены лица, которые работают в структурах МВД Беларуси и способствовали фальсификации результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Им будет запрещен въезд в эти три страны.

Всего в национальных санкционных списках сейчас находятся 274 представителя белорусской власти и силовых структур.