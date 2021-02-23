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ЕС готовит новые персональные санкции из-за ситуации в Беларуси, - Боррель

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 06:03
ЕС готовит новые персональные санкции из-за ситуации в Беларуси, - Боррель Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Европейский союз готовится расширить санкционный список с именами представителей Беларуси, ответственных за репрессии в отношении гражданского общества. Сейчас в списке ЕС 84 физических лиц и семь предприятий.

Об этом сообщает DW.

Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что власти Беларуси продолжают и усиливают преследование граждан страны, в то время как ЕС "поддерживает легитимное стремление народа Беларуси к демократии".

"Мы готовы пойти дальше (в вопросе санкций, - ред.). И мы сделаем это. Рабочие группы в Совете ЕС занимаются этим", - добавил Боррель.

Рассказать подробности подготовки новых санкций в отношении Беларуси Боррель отказался. Вместе с тем он подчеркнул, что Евросоюз поддерживает белорусский народ и будет наказывать тех, кто отказывает гражданам этой страны в основополагающих политических правах.

Напомним, в середине декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против режима Лукашенко в Беларуси.

Позже Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что подготовило ответные санкции против ЕС.

В то же время в Украине считают, что вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси нецелесообразно.

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