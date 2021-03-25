RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Країни Балтії ввели санкції проти 118 чиновників режиму Лукашенка

Автор: Андрій Козловський

Литва, Латвія та Естонія розширили санкційний список проти представників режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема, у нього внесли ще 118 білоруських чиновників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Литви.

"Литва разом з Естонією і Латвією проявили солідарність з жителями Білорусі, які борються за свою свободу. Поплічники режиму повинні усвідомити - відповідь на використання ними жорсткої сили проти мирних жителів буде дуже суворою і недвозначною. Литва не буде стояти осторонь", - зазначив голова МЗС Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначається, що у список внесені особи, які працюють в структурах МВС Білорусі та сприяли фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня. Їм буде заборонено в'їзд до цих трьох країн.

Загалом у національних санкційних списках наразі знаходяться 274 представники білоруської влади та силових структур.

Нагадаємо, Європейський союз готується розширити санкційний список з іменами представників Білорусі, відповідальних за репресії проти громадянського суспільства. Зараз у списку ЄС 84 фізичних осіб і сім підприємств.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусь
Читайте також
Литва розраховує на введення санкцій проти покупців електроенергії з БелАЕС, - дипломат
Президент Литви закликав Україну перестати купувати електроенергію БелАЕС
Прогноз погоди