Страны Балтии призвали Россию прекратить провокации и пообещали помощь Украине

Министры отметили, что поддерживают стремление Украины к европейскому и евроатлантическому членству.

"Мы призываем Россию прекратить свои провокации, а также развеять все беспокойства, продемонстрировав прозрачность в соответствии с механизмом снижения рисков в соответствии с Венским документом и придерживаясь принципов и обязательств ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Также дипломаты подчеркнули, что приветствуют непоколебимую преданность Украины политическому решению конфликта.

"Мы обязуемся развивать и усиливать наше двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере безопасности и обороны, обмениваться информацией, противодействовать агрессивной пропаганде и дезинформации, гибридным угрозам и координировать усилия для решения общих вызовов в сфере энергетической безопасности", - подчеркнули главы МИД стран Балтии.