Країни Балтії закликали Росію припинити провокації і пообіцяли допомогу Україні

Міністри наголосили, що підтримують прагнення України до європейського та євроатлантичного членства.

"Ми закликаємо Росію припинити свої провокації, а також розвіяти всі занепокоєння, продемонструвавши прозорість відповідно до механізму зниження ризиків згідно з Віденським документом та дотримуючись принципів та зобов'язань ОБСЄ", - йдеться в заяві.

Також дипломати підкреслили, що вітають непохитну відданість України політичному вирішенню конфлікту.

"Ми зобов’язуємося розвивати та посилювати нашу двосторонню та багатосторонню співпрацю у сфері безпеки та оборони, обмінюватися інформацією, протидіяти агресивній пропаганді та дезінформації, гібридним загрозам та координувати зусилля для вирішення спільних викликів у сфері енергетичної безпеки", - наголосили глави МЗС країн Балтії.