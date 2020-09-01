Країни Балтії припинять торгівлю електроенергією з Білоруссю

Фото: Белаес (facebook com belaes)

Латвія, Литва і Естонія припиняють торгівлю електроенергією з Білоруссю. Торгівля буде зупинено після запуску Білоруської атомної електростанції (АЕС).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки Естонії.

Повідомляється, що тепер країни Балтії планують вести торгівлю електроенергією з третіми країнами.

"Країни Балтії домовилися про припинення торгівлі електроенергією з Білоруссю після запуску Білоруської АЕС. Відповідну угоду було досягнуто в понеділок відповідальними за енергетику міністерствами Естонії, Латвії та Литви", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у зменшеному обсязі продовжиться торгівля на російсько-латвійському напрямку. При цьому між Литвою і Калінінградом торгівля залишиться на колишньому рівні.

Крім цього були досягнуті домовленості про скорочення потужностей для торгівлі з третіми країнами та єдиний тариф за використання інфраструктури. Тариф буде введений в кінці першого кварталу 2021 року.

Дана угода дозволить скоротити наполовину обсяг торгівлі електроенергією між країнами Балтії та третіми країнами. Угода буде діяти до синхронізації енергосистем з центральною Європою, яка запланована на кінець 2025 року.

Нагадаємо, запуск БелАЕС відклали на 2021 рік.

Раніше в Латвії заявили, що у зв'язку з ситуацією в Білорусі зростають побоювання з приводу ядерної безпеки.

Також РБК-Україна писало, що 31 серпня країни Балтії ввели санкції проти Олександра Лукашенка і ще 29 білоруських чиновників.