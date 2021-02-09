Страны Балтии и Польша готовят санкции против России из-за Навального

Инициатива о санкциях против России обсуждалась во время визита Ландсбергиса в Польшу, где он встретился с польским коллегой Збигневом Рау.

"В основном речь идет о лицах, которые принимали участие в аресте и заключении Навального, а также в судебном процессе. Литва ведет переговоры с коллегами из стран Балтии и Польши. Мы надеемся, что в ближайшем будущем список будет передан в соответствующий институт ЕС и будет согласован на высшем политическом уровне", - сказал министр.

По словам Ландсбергиса, страны Балтии и Польша могут ввести санкции против России раньше, чем Европейский союз.

Как известно, российский суд изменил Навальному приговор по делу "Ив Роше". Навального приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима, однако сидеть ему там осталось на год меньше. Навального посадили после возвращения из Германии, где он лечился от последствий отравления, причастными к которому считают спецслужбы России.