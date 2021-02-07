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Страны ЕС обсудят санкции против России за нарушение прав человека

Новина українською → Брюссель, Воскресенье 07 февраля 2021 21:59
Страны ЕС обсудят санкции против России за нарушение прав человека Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Страны Евросоюза обсудят возможность введения против России санкций. В этот раз они могут коснуться сферы нарушения прав человека.

Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Евросоюза.

Он отметил, что заседание представителей стран ЕС, на котором будет обсуждаться этот вопрос, состоиться 22 февраля. А санкции могут ввести в рамках нового механизма, уже не напрямую за преследования политка Алексея Навального.

"Обсудим эти вопросы с министрами иностранных дел ЕС 22 февраля. Как всегда, именно государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да - они могут включать санкции. И у нас есть еще один инструмент для этого - недавно утвержденный режим санкций в области прав человека", - написал Боррель.

Ранее Боррель заявил, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных на фоне высылки дипломатов. Однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

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