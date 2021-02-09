Країни Балтії та Польща готують санкції проти Росії через Навального

Ініціатива щодо санкцій проти Росії обговорювалася під час візиту Ландсберґіса до Польщі, де він зустрівся з польським колегою Збігнєвом Рау.

"В основному мова йде про осіб, які брали участь в арешті та ув'язненні Навального, а також в судовому процесі. Литва веде переговори з колегами з країн Балтії та Польщі. Ми сподіваємося, що в найближчому майбутньому список буде передано у відповідний інститут ЄС та буде узгоджений на вищому політичному рівні", - сказав міністр.

За словами Ландсберґіса, країни Балтії та Польща можуть ввести санкції проти Росії раніше, ніж Європейський союз.

Як відомо, російський суд змінив Навальному вирок у справі "Ів Роше". Навального засудили до 3,5 років у колонії загального режиму, однак сидіти йому там лишилося на рік менше. Навального ув'язнили після повернення з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння, причетними до якого вважають спецслужби Росії.