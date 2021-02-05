Германия может расширить санкции против России из-за приговора Навальному

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин оставляет за собой право расширить санкции против Российской Федерации. Это связано с последними событиями в России, в том числе из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом она заявила на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции.

Она уточнила, что санкционный список может быть расширен физическими лицами.

"Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц", - заявила она.

Напомним, ранее Ангела Меркель призвала Россию освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Его засудили на 3,5 года.

Кроме того, страны "Большой семерки" (G7) и Боррель осудили арест Навального. Также они обеспокоены задержаниями на протестах в России.

Добавим, что президент США Джо Байден заявил, что будет рассматривать все варианты ответа Вашингтона на арест в России оппозиционера Навального.

РБК-Украина писало, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на заседании Совета Европы ни одна страна не предложила ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального.