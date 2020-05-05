Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Запрет может коснуться и поездок по Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении ограничить французов в поездах за границу летом из-за риска новой вспышки вируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, маловероятно, что французы смогут совершать зарубежные поездки этим летом, в том числе поездки в Европу. В этом граждан могут ограничить, чтобы снизить риск возобновления пандемии коронавируса.

"Пока рано говорить, можем ли мы взять отпуск. Что я могу сказать, так это то, что мы ограничим крупные международные поездки даже во время летних каникул. Мы останемся в Европе, и, в зависимости от того, как будет развиваться эпидемия, нам, возможно, придется ограничить это (поездки за границу, - ред.) немного больше. Мы узнаем в начале июня", - сказал Макрон журналистам.

Напомним, ранее во Франции назвали нулевого пациента с коронавирусом. Первый случай был зарегистрирован еще в конце декабря. Этот пациент вылечился и мог даже не подозревать, что у него коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что во Франции за последние сутки подтвердили 306 смертей от коронавируса. Общее количество умерших от COVID-19 во Франции составляет - 25 201 человек (15 826 в больницах и 9375 в социальных и медико-социальных учреждениях, преимущественно дома престарелых).

Отметим, в стране с 11 мая начнут смягчать карантинные меры.