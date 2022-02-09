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Страны Балтии активировали механизм ОБСЕ из-за наращивания войск в Беларуси

Автор: Дмитрий Кузнецов

Страны Балтии активировали Венский механизм ОБСЕ по снижению угрозы военных конфликтов из-за наращивания войск в Беларуси. Минск должен ответить в течение 48 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Сегодня Латвия, Литва и Эстония активировали механизм снижения рисков (военных конфликтов - ред.) Венского документа ОБСЕ в отношении Беларуси в связи с наблюдаемым в стране наращиванием военной мощи", - написал журналист.

По его словам, у властей Беларуси есть 48 часов, чтобы ответить на инициативу стран Балтии.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности принят ОБСЕ в 2011 году. Он предусматривает проведение инспекций представителями стран-членов ОБСЕ определенных районов, воинских частей для контроля за военной деятельностью. Документ не подлежит ратификации и является обязательным для исполнения всеми государствами-членами организации.

Напомним, ранее Литва заявила о планах обратиться к США с просьбой разместить на постоянной основе в стране американские войска на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Отметим, Россия и Беларусь проведут военные учения "Союзная решимость" на белорусской территории с 10 по 20 февраля. По разным оценкам, в маневрах примут участие до 30 тысяч военнослужащих и современные вооружения.

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