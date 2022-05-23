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Страны АТЭС потребовали от России немедленно вывести войска из Украины

Фото: страны АТЭС потребовали от России немедленно вывести войска из Украины (twitter.com/APEC)
Автор: Артур Родивилов

Представители семи стран Азиатско-Тихоокеанского экономического форума осудили действия России. США и еще шесть стран потребовали от Москвы немедленно прекратить военную агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представители США, Австралии, Канады, Чили, Японии, Республики Корея и Новой Зеландии заявили в совместном заявлении, что у них есть серьезные опасения по поводу гуманитарного кризиса в Украине.

"Подтверждая важность основанного на правилах международного порядка, поддерживающего открытый, динамичный, устойчивый и мирный Азиатско-Тихоокеанский регион, мы настоятельно призываем Россию немедленно воздержаться от применения силы и полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, что в Украине застряли десятки тонн зерна из-за проблем с инфраструктурой и блокирования черноморских портов, в том же числе и Мариуполя.

Отметим, по данным ООН, российское вторжение в Украину углубит проблему голода в мире. Особенно это касается стран с продовольственным кризисом, включая Афганистан, Эфиопию, Гаити, Сомали, Южный Судан, Сирию и Йемен.

При этом недавно в США заявили, что Россия в ходе войны против Украины использует блокаду продовольственного экспорта как оружие.

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