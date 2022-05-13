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Страна мародеров. У Зеленского отреагировали на кражу украинского зерна Россией

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация стала страной варваров и мародеров. Это, в частности, подтверждает кража украинского зерна для дальнейшей продажи в Сирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Была "партия мошенников и воров", стала страна варваров и мародеров. Сначала - угнанные лизинговые самолеты, затем - унитазы и нижнее белье. Теперь кража украинского зерна для продажи в Сирию и Ливан. Как низко упадет Москва? Будут воровать медали украинских ветеранов?", - отметил он.

Напомним, ранее на спутниковые снимки попали корабли, которые вывозят с оккупированного Крыма украденное украинское зерно. Для транспортировки груза используются три корабля, один из них балкер "Матрос Позынич".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стала тройным преступником, поскольку разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь вывозит украинское зерно в Сирию.

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