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Кулеба об отправке краденого украинского зерна в Сирию: Россия стала тройным преступником

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Четверг 12 мая 2022 21:32
Кулеба об отправке краденого украинского зерна в Сирию: Россия стала тройным преступником Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россия доводит свою преступную сущность страны-мародера тем, что она вывозит украденное в Украине зерно в Сирию. Такие действия не останутся без внимания цивилизованных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"Россия является тройным преступником: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию. Хочу напомнить участникам этой сделки: каждый причастный к продаже, транспортировке или покупке украденного зерна является соучастником преступления. Ваши действия будут иметь адекватные международно-правовые последствия", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, украинские дипломаты предупредили другие страны, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупантов.

Также он добавил, что с начала войны Россия украла не менее 500 тысяч тонн зерна на сумму свыше 100 миллиона долларов США.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики продолжают похищать урожаи у фермеров Херсонской области. В Министерстве иностранных дел заявили, что это может спровоцировать продовольственный кризис в мире.

Также мы писали, что российские судна, транспортирующие украинское зерно в Сирию, попали на спутниковые снимки. Для этой задачи Россия использует три корабля, один из них балкер "Матрос Позынич".

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