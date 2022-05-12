Кулеба об отправке краденого украинского зерна в Сирию: Россия стала тройным преступником
Россия доводит свою преступную сущность страны-мародера тем, что она вывозит украденное в Украине зерно в Сирию. Такие действия не останутся без внимания цивилизованных стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.
"Россия является тройным преступником: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию. Хочу напомнить участникам этой сделки: каждый причастный к продаже, транспортировке или покупке украденного зерна является соучастником преступления. Ваши действия будут иметь адекватные международно-правовые последствия", - подчеркнул Кулеба.
По его словам, украинские дипломаты предупредили другие страны, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупантов.
Также он добавил, что с начала войны Россия украла не менее 500 тысяч тонн зерна на сумму свыше 100 миллиона долларов США.
Ранее мы сообщали, что российские захватчики продолжают похищать урожаи у фермеров Херсонской области. В Министерстве иностранных дел заявили, что это может спровоцировать продовольственный кризис в мире.
Также мы писали, что российские судна, транспортирующие украинское зерно в Сирию, попали на спутниковые снимки. Для этой задачи Россия использует три корабля, один из них балкер "Матрос Позынич".
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