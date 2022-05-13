RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Країна мародерів. У Зеленського відреагували на крадіжку українського зерна Росією

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація стала країною варварів і мародерів. Це, зокрема, підтверджує крадіжка українського зерна для подальшого продажу в Сирію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Була "партія шахраїв і злодіїв", стала країна варварів і мародерів. Спочатку - викрадені лізингові літаки, потім - унітази і нижня білизня. Тепер крадіжка українського зерна для продажу в Сирію і Ліван. Як низько впаде Москва? Крастимуть медалі українських ветеранів?",- зазначив він.

Нагадаємо, раніше на супутникові знімки потрапили кораблі, які вивозять з окупованого Криму вкрадене українське зерно. Для транспортування вантажу використовуються три кораблі, один з них балкер "Матрос Позиніч".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія стала потрійним злочинцем, оскільки розбомбила Сирію, окупувала частину України, а тепер вивозить українське зерно до Сирії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СиріяОфіс президентаВійна Росії проти України