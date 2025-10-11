"Страховка від апокаліпсису": ЗМІ з'ясували, що світові мільярдери масово будують бункери

Серед найзаможніших людей світу зростає тривога через можливий кінець світу. Марк Цукерберг, за даними ЗМІ, ще 2014 року розпочав будівництво масштабного комплексу Koolau на Гаваях. Цей проєкт площею понад 1400 акрів включає автономні укриття з незалежним енергопостачанням і запасами продовольства. Працівникам об'єкта заборонено розголошувати деталі будівництва. Хоча сам засновник Facebook заперечував створення бункера, його володіння в Каліфорнії та підземні приміщення викликають суперечки: сусіди стверджують, що це не просто підвал, а повноцінне сховище.

Мільярдери створюють "страховку від кінця світу"

Тенденція не обмежується одним ім'ям. Співзасновник LinkedIn Рід Гоффман одного разу зізнався, що приблизно половина надбагатих людей готують собі "страховку від апокаліпсису", купуючи нерухомість у Новій Зеландії або облаштовуючи підземні бункери. Серед них - керівники технологічних компаній, занепокоєні не лише кліматичними загрозами, а й швидким розвитком штучного інтелекту (ШІ). Вважається, що саме страх перед майбутнім, де технології можуть вийти з-під контролю, став однією з причин зведення таких сховищ.

Побоювання через штучний інтелект

Співробітники та засновники компаній OpenAI, DeepMind і Anthropic публічно обговорюють можливість появи штучного загального інтелекту (AGI), здатного перевершити людський розум. Один із провідних дослідників OpenAI, Ілля Суцкевер, припустив, що вченим варто побудувати підземний притулок, перш ніж така технологія стане доступною світу. Багато розробників штучного інтелекту зізнаються, що не впевнені, чи зможуть контролювати майбутнє покоління машин.

Скептики та песимісти

Однак не всі поділяють ці страхи. Учені з Кембриджа та Саутгемптона вважають розмови про "надрозумні машини" перебільшенням. За їхніми словами, сучасні моделі ШІ здатні аналізувати величезні масиви даних, але не володіють свідомістю та емоціями. Проте саме ця невизначеність, коли технології стають дедалі розумнішими, а люди втрачають упевненість у майбутньому, підштовхує мільярдерів шукати притулок під землею.