Страховий стаж для пенсії можна купити: скільки коштує місяць роботи

Українці можуть в онлайн-режимі придбати страховий стаж для отримання пенсії у майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал України.
Для придбання страхового стажу не потрібно відвідувати держустанови. Для цього достатньо укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з Пенсійним фондом України.
Перед тим як скористатись послугою необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України через вебпортал електронних послуг Фонду. Для цього необхідно зробити такі кроки:
Фото: як купити страховий стаж для пенсії (Getty Images)
Серед тих, хто може "докупити" стаж - застраховані й незастраховані люди старше 16 років, котрі належать до однієї з цих категорій:
Для того, що зарахувати повний місяць страхового стажу необхідно сплатити щонайменше мінімальний страховий внесок, який розраховується за формулою "мінімальна заробітна плата * 22".
З 1 квітня мінімальний страховий внесок становить 1760 грн.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 2024 року для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років необхідно мати не менше 31 року страхового стажу.
Ба більше, щороку страховий стаж збільшується на 12 місяців. Вже у 2028 році він становитиме 35 років.
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