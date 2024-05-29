RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страховой стаж для пенсии можно купить: сколько стоит месяц работы

Фото: как купить страховой стаж для пенсии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцы могут в онлайн-режиме приобрести страховой стаж для получения пенсии в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал Украины.

Для приобретения страхового стажа не нужно посещать госучреждения. Для этого достаточно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования с Пенсионным фондом Украины. 

Перед тем как воспользоваться услугой необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины через веб-портал электронных услуг Фонда. Для этого необходимо сделать следующие шаги: 

  • войти в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпису" или системы GOV.ID; 
  • выбрать раздел "Коммуникация с ПФУ" и "Договор на добровольное участие"; 
  • внести персональные данные лица в пользу которого вы хотите сделать взносы; 
  • если платите за себя - выберите "Желаю платить взносы за себя" и укажите необходимую информацию; 
  • дайте согласие на обработку данных и подтвердите внесенные данные; 
  • подпишите договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Підписати і сплатити"; 
  • оплатите взносы, выбрав удобный для вас способ: через Portmone или платежные поручения. 
 

Фото: как купить страховой стаж для пенсии (Getty Images)

Среди тех, кто может "докупить" стаж - застрахованные и незастрахованные люди старше 16 лет, которые относятся к одной из этих категорий:

  • трудоустроенные за рубежом, которые хотят получать пенсию в Украине;
  • предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии; 
  • с низким уровнем официального дохода, которые хотят увеличить размер пенсии в будущем. 

Для того, что засчитать полный месяц страхового стажа необходимо оплатить минимум минимальный страховой взнос, который рассчитывается по формуле "минимальная заработная плата * 22". 

С 1 апреля минимальный страховой взнос составляет 1760 грн.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с 2024 года для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

Более того, ежегодно страховой стаж увеличивается на 12 месяцев. Уже в 2028 году он составит 35 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсия в Украине