Страховой стаж для пенсии можно купить: сколько стоит месяц работы

Для приобретения страхового стажа не нужно посещать госучреждения. Для этого достаточно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования с Пенсионным фондом Украины.

Перед тем как воспользоваться услугой необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины через веб-портал электронных услуг Фонда. Для этого необходимо сделать следующие шаги:

войти в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпису" или системы GOV.ID;

выбрать раздел "Коммуникация с ПФУ" и "Договор на добровольное участие";

внести персональные данные лица в пользу которого вы хотите сделать взносы;

если платите за себя - выберите "Желаю платить взносы за себя" и укажите необходимую информацию;

дайте согласие на обработку данных и подтвердите внесенные данные;

подпишите договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Підписати і сплатити";

оплатите взносы, выбрав удобный для вас способ: через Portmone или платежные поручения.

Фото: как купить страховой стаж для пенсии (Getty Images)

Среди тех, кто может "докупить" стаж - застрахованные и незастрахованные люди старше 16 лет, которые относятся к одной из этих категорий:

трудоустроенные за рубежом, которые хотят получать пенсию в Украине;

предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

с низким уровнем официального дохода, которые хотят увеличить размер пенсии в будущем.

Для того, что засчитать полный месяц страхового стажа необходимо оплатить минимум минимальный страховой взнос, который рассчитывается по формуле "минимальная заработная плата * 22".

С 1 апреля минимальный страховой взнос составляет 1760 грн.