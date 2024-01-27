Пенсія за віком: коли призначається та який стаж потрібен для виходу в 60 років

Право на призначення пенсії за віком в Україні визначається залежно від страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку. Загальні умови визначено статтею 26 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Як зазначається в роз'ясненні, законом визначено вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років.

"Так, для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2024 році необхідно мати не менше 31 року страхового стажу", - йдеться в повідомленні.

Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2024 році, має менше 31 року необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки у 2027 році за наявності не менше 24 років страхового стажу, повідомили в ПФУ.

Мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років, - 15 років.

Приклад призначення пенсії

Як зазначили у ПФУ, страховий стаж, що дає право виходу на пенсію, визначається на дату досягнення особою віку 60, 63, або 65 років.

Наприклад:

Чоловікові 60 років виповнюється 01.02.2024.

Набутий страховий стаж на цю дату - 30 років 6 місяців.

Необхідний страховий стаж - 31 рік.

Чоловік працює. Якщо, наприклад, працюючи, він набуде ще 6 місяців страхового стажу, то звернутися за призначенням пенсії він зможе після набуття страхового стажу 31 років. Пенсія буде призначена з дати звернення.

Страховий стаж

Як зазначили в ПФУ, страховий стаж, набутий після 1 січня 2004 року, обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди роботи до 2004 року - на підставі трудової книжки та інших документів про стаж.

Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Пенсія за віком призначається автоматично або за зверненням людини.

Пенсія за віком, з дня наступного за днем досягнення віку 60 років, може призначатись автоматично (без звернення особи), якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, інші документи про стаж).

Заяву на призначення пенсії та пакет документів можна подати безпосередньо до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або в електронній формі через веб-портал електронних послуг фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Окремим категоріям громадян можуть призначатись пенсії за віком до досягнення віку 60 років:

на пільгових умовах - особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва;

дострокові - особам, які мають особливий статус, зокрема багатодітним матерям та матерям дітей з інвалідністю з дитинства, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, громадянам, звільненим з роботи, яким на час звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку;

із зменшенням пенсійного віку - учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив 5,1%.

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 249 гривень. Далі йдуть Рівненська (6 790 гривень), Донецька (6 622 гривні), Луганська (6 334 гривні) та Житомирська (5 924 гривні) області.