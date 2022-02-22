ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Страх перед войной России против Украины всколыхнул мировые финансовые рынки

Новина українською →
Лондон, Вторник 22 февраля 2022 16:52
Страх перед войной России против Украины всколыхнул мировые финансовые рынки Фото: мировые финансовые рынки реагируют на угрозу вторжения России в Украину (wikimedia.org User Dontworry)
Автор: Александр Белоус

Перспектива крупной европейской войны побудила инвесторов продавать акции и другие рискованные активы. Угроза нападения России на Украину подняла цены на нефть и золото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Реакция мировых рынков на угрозу войны

Призрак войны на восточном фланге Европы вспыхнул в понедельник, подняв цены на нефть до семилетнего максимума после того, как президент России Владимир Путин распорядился официально ввести войска в ОРДЛО.

В ответ Соединенные Штаты и их европейские союзники начали объявлять о новых жестких санкциях, а канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что газопроводу "Северный поток-2" будет отказано в сертификации.

Европейский индекс STOXX 600 упал почти на 2% до семимесячного минимума в начале торгов 22 февраля. Но настроение стало более позитивным, и индекс вернулся к уровню закрытия понедельника после сообщений о том, что Россия признает нынешние границы ОРДЛО.

Уолл-стрит также отыграла убытки: индикаторы фьючерсов на S&P 500 стали положительными, а Nasdaq восстановился после потерь примерно на 2%, снизившись на 0,4%.

"Мы находится в ситуации неясности, но это дает путь к деэскалации", - сказал управляющий фондом Trium Capital Питер Кислер, имея в виду новость о признании границ Украины.

Перспектива крупной европейской войны побудила инвесторов продавать акции и другие более рискованные активы, в то время как нефть марки Brent подскочила более чем на 3 доллара до 99 долларов - высокого уровня с сентября 2014 года, отражая опасения, что экспорт энергоносителей из России может быть нарушен любым конфликтом.

Государственный долг также пользовался спросом. Доходность государственных облигаций Германии достигла самого низкого уровня с 4 февраля, в то время как казначейские облигации США выросли.

"Европа находится в очень, очень неудобной ситуации, - сказал Майкл Хьюсон из CMC Markets. То, что вы видите, - это классическая игра без риска".

Мировой фондовый индекс MSCI, который отслеживает акции в 50 странах, упал до самого низкого уровня с 28 января.

Цены на золото выросли до шестимесячного максимума в 1913 долларов.

Цены на товары российского экспорта

Опасения перебоев с поставками из России привели к тому, что алюминий, торгуемый в Лондоне, достиг более чем 13-летнего максимума в 3350 долларов за тонну, в то время как эталонный никель достиг самого высокого уровня с августа 2011 года. Никель, торгуемый в Шанхае, достиг рекордно высокого уровня.

Российский рынок

Курс доллара утром 22 февраля поднялся 80 рублей за доллар, а фондовые индексы упали еще на 4% после обвала более чем на 10% в понедельник. Затем индексы несколько восстановились, а доллар упал ниже 80 рублей. Рубль уже потерял 12% из-за перспектив вторжения в Украину, а российские акции упали на треть.

Украинский рынок

Курс доллара на межбанке 23 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 46 копеек до 29,07 гривен за доллар, курс в покупке до 29,05 гривен за доллар.

НБУ на 23 февраля установил официальный курс на уровне 28,98 гривен за доллар. Курс достиг уровня 29 гривен второй раз с начала года. Впервые это случилось в конце января, когда обострилась ситуация на границе.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал оккупированные Россией отдельные районы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО). Подробнее о последствиях для Украины - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше