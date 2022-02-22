Страх перед войной России против Украины всколыхнул мировые финансовые рынки

Перспектива крупной европейской войны побудила инвесторов продавать акции и другие рискованные активы. Угроза нападения России на Украину подняла цены на нефть и золото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Реакция мировых рынков на угрозу войны

Призрак войны на восточном фланге Европы вспыхнул в понедельник, подняв цены на нефть до семилетнего максимума после того, как президент России Владимир Путин распорядился официально ввести войска в ОРДЛО.

В ответ Соединенные Штаты и их европейские союзники начали объявлять о новых жестких санкциях, а канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что газопроводу "Северный поток-2" будет отказано в сертификации.

Европейский индекс STOXX 600 упал почти на 2% до семимесячного минимума в начале торгов 22 февраля. Но настроение стало более позитивным, и индекс вернулся к уровню закрытия понедельника после сообщений о том, что Россия признает нынешние границы ОРДЛО.

Уолл-стрит также отыграла убытки: индикаторы фьючерсов на S&P 500 стали положительными, а Nasdaq восстановился после потерь примерно на 2%, снизившись на 0,4%.

"Мы находится в ситуации неясности, но это дает путь к деэскалации", - сказал управляющий фондом Trium Capital Питер Кислер, имея в виду новость о признании границ Украины.

Перспектива крупной европейской войны побудила инвесторов продавать акции и другие более рискованные активы, в то время как нефть марки Brent подскочила более чем на 3 доллара до 99 долларов - высокого уровня с сентября 2014 года, отражая опасения, что экспорт энергоносителей из России может быть нарушен любым конфликтом.

Государственный долг также пользовался спросом. Доходность государственных облигаций Германии достигла самого низкого уровня с 4 февраля, в то время как казначейские облигации США выросли.

"Европа находится в очень, очень неудобной ситуации, - сказал Майкл Хьюсон из CMC Markets. То, что вы видите, - это классическая игра без риска".

Мировой фондовый индекс MSCI, который отслеживает акции в 50 странах, упал до самого низкого уровня с 28 января.

Цены на золото выросли до шестимесячного максимума в 1913 долларов.

Цены на товары российского экспорта

Опасения перебоев с поставками из России привели к тому, что алюминий, торгуемый в Лондоне, достиг более чем 13-летнего максимума в 3350 долларов за тонну, в то время как эталонный никель достиг самого высокого уровня с августа 2011 года. Никель, торгуемый в Шанхае, достиг рекордно высокого уровня.

Российский рынок

Курс доллара утром 22 февраля поднялся 80 рублей за доллар, а фондовые индексы упали еще на 4% после обвала более чем на 10% в понедельник. Затем индексы несколько восстановились, а доллар упал ниже 80 рублей. Рубль уже потерял 12% из-за перспектив вторжения в Украину, а российские акции упали на треть.

Украинский рынок

Курс доллара на межбанке 23 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 46 копеек до 29,07 гривен за доллар, курс в покупке до 29,05 гривен за доллар.

НБУ на 23 февраля установил официальный курс на уровне 28,98 гривен за доллар. Курс достиг уровня 29 гривен второй раз с начала года. Впервые это случилось в конце января, когда обострилась ситуация на границе.