Межбанк открылся скачком курса. Доллар стоит дороже 29 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 46 копеек до 29,07 гривен за доллар, курс в покупке до 29,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 41 копейку до 32,83 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 29,0500 - 29,0700 грн/доллар, евро 32,8148 - 32,8374 грн/евро, российский рубль 0,3622 - 0,3627 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,48 гривен за доллар. Курс вырос на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели при сохранении эскалации ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,6/28,8 грн.