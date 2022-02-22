Страх перед війною Росії проти України сколихнув світові фінансові ринки
Перспектива великої європейської війни спонукала інвесторів продавати акції та інші ризиковані активи. Загроза нападу Росії на Україну підняла ціни на нафту і золото.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Реакція світових ринків на загрозу війни
Привид війни на східному фланзі Європи спалахнув у понеділок, піднявши ціни на нафту до семирічного максимуму після того, як президент Росії Володимир Путін розпорядився офіційно ввести війська в ОРДЛО.
У відповідь Сполучені Штати та їхні європейські союзники почали оголошувати про нові жорсткі санкції, а канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що газопроводу "Північний потік-2" буде відмовлено в сертифікації.
Європейський індекс STOXX 600 впав майже на 2% до семимісячного мінімуму на початку торгів 22 лютого. Але настрій став більш позитивним, і Індекс повернувся до рівня закриття понеділка після повідомлень про те, що Росія визнає нинішні кордони ОРДЛО.
Уолл-стріт також відіграла збитки: індикатори ф'ючерсів на S&P 500 стали позитивними, а Nasdaq відновився після втрат приблизно на 2%, знизившись на 0,4%.
"Ми знаходиться в ситуації неясності, але це дає шлях до деескалації", - сказав керуючий фондом Trium Capital Пітер Кіслер, маючи на увазі новину про визнання кордонів України.
Перспектива великої європейської війни спонукала інвесторів продавати акції та інші більш ризиковані активи, в той час як нафта марки Brent підскочила більш ніж на 3 долари до 99 доларів - високого рівня з вересня 2014 року, відображаючи побоювання, що експорт енергоносіїв з Росії може бути порушений будь-яким конфліктом.
Державний борг також користувався попитом. Прибутковість державних облігацій Німеччини досягла найнижчого рівня з 4 лютого, в той час як казначейські облігації США виросли.
"Європа знаходиться в дуже, дуже незручній ситуації, - сказав Майкл Хьюсон з CMC Markets. Те, що ви бачите, - це класична гра без ризику".
Світовий фондовий індекс MSCI, який відстежує акції в 50 країнах, впав до найнижчого рівня з 28 січня.
Ціни на золото зросли до шестимісячного максимуму в 1913 доларів.
Ціни на товари російського експорту
Побоювання перебоїв з поставками з Росії призвели до того, що алюміній, що торгується в Лондоні, досяг більш ніж 13-річного максимуму в 3350 доларів за тонну, в той час як еталонний нікель досяг найвищого рівня з серпня 2011 року. Нікель, що торгується в Шанхаї, досяг рекордно високого рівня.
Російський ринок
Курс долара вранці 22 лютого піднявся 80 рублів за Долар, а фондові індекси впали ще на 4% після обвалу більш ніж на 10% в понеділок. Потім індекси дещо відновилися, а Долар впав нижче 80 рублів. Рубль вже втратив 12% через перспективи вторгнення в Україну, а російські акції впали на третину.
Український ринок
Курс долара на міжбанку 23 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 46 копійок до 29,07 гривень за долар, курс в покупці до 29,05 гривень за долар.
НБУ на 23 лютого встановив офіційний курс на рівні 28,98 гривень за долар. Курс досяг рівня 29 гривень вдруге з початку року. Вперше це сталося наприкінці січня, коли загострилася ситуація на кордоні.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав окуповані Росією окремі райони Донецької та Луганської області (ОРДЛО). Детальніше про наслідки для України - у матеріалі РБК-Україна.