Стоять сотні авто: українців попередили про черги на кордоні з Польщею

Черги на кордонах перед новорічними святами

Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що 20 грудня кордон України перетнули близько 140 тисяч осіб, а вже наступного дня пасажиропотік зріс до 155 тисяч, що стало рекордним показником після літнього сезону.

Водночас після 25 грудня інтенсивність руху через пункти пропуску почала поступово знижуватися.

За словами Демченка, остаточну стабілізацію ситуації очікують після завершення святкових відпусток і шкільних канікул - орієнтовно до 10 січня.

Актуальну інформацію про завантаженість пунктів пропуску на всіх напрямках можна відстежувати на інтерактивній карті Держмитслужби.

Раніше також публікували поради, як уникнути черг на кордоні у святковий період.