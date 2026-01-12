Стоять сотні авто: українців попередили про черги на кордоні з Польщею

У двох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні зафіксовано накопичення транспорту на в’їзд в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

За даними ДПСУ, в інших пунктах пропуску заторів як на в’їзд, так і на виїзд наразі не спостерігається.

На виїзд з України черг автобусів не зафіксовано.

Станом на 08:30 черги спостерігаються на таких пунктах пропуску:

Черги на кордонах перед новорічними святами

Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що 20 грудня кордон України перетнули близько 140 тисяч осіб, а вже наступного дня пасажиропотік зріс до 155 тисяч, що стало рекордним показником після літнього сезону.

Водночас після 25 грудня інтенсивність руху через пункти пропуску почала поступово знижуватися.

За словами Демченка, остаточну стабілізацію ситуації очікують після завершення святкових відпусток і шкільних канікул - орієнтовно до 10 січня.

Актуальну інформацію про завантаженість пунктів пропуску на всіх напрямках можна відстежувати на інтерактивній карті Держмитслужби.

Раніше також публікували поради, як уникнути черг на кордоні у святковий період.