Стоять сотні авто: українців попередили про черги на кордоні з Польщею

Україна, Понеділок 12 січня 2026 09:58
UA EN RU
Ілюстративне фото: українців попередили про черги на кордоні з Польщею (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У двох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні зафіксовано накопичення транспорту на в’їзд в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Де фіксують найбільші черги

Станом на 08:30 черги спостерігаються на таких пунктах пропуску:

  • "Краківець" - близько 100 легкових автомобілів на в’їзд в Україну
  • "Шегині" - близько 110 легкових автомобілів на в’їзд

Також накопичення зафіксовано серед автобусів:

  • "Краківець" - 8 автобусів на в’їзд
  • "Шегині" - 10 автобусів на в’їзд

На виїзд з України черг автобусів не зафіксовано.

Ситуація на інших пунктах пропуску

За даними ДПСУ, в інших пунктах пропуску заторів як на в’їзд, так і на виїзд наразі не спостерігається.

Прикордонники звернулися до водіїв

У ДПСУ закликають водіїв:

  • враховувати погодні умови,
  • заздалегідь планувати маршрут,
  • правильно розраховувати час у дорозі,
  • обирати менш завантажені пункти пропуску.

Черги на кордонах перед новорічними святами

Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що 20 грудня кордон України перетнули близько 140 тисяч осіб, а вже наступного дня пасажиропотік зріс до 155 тисяч, що стало рекордним показником після літнього сезону.

Водночас після 25 грудня інтенсивність руху через пункти пропуску почала поступово знижуватися.

За словами Демченка, остаточну стабілізацію ситуації очікують після завершення святкових відпусток і шкільних канікул - орієнтовно до 10 січня.

Актуальну інформацію про завантаженість пунктів пропуску на всіх напрямках можна відстежувати на інтерактивній карті Держмитслужби.

Раніше також публікували поради, як уникнути черг на кордоні у святковий період.

