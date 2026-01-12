Стоят сотни авто: украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей
В двух пунктах пропуска на украинско-польской границе зафиксировано накопление транспорта на въезд в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Где фиксируют самые большие очереди
По состоянию на 08:30 очереди наблюдаются на таких пунктах пропуска:
- "Краковец" - около 100 легковых автомобилей на въезд в Украину
- "Шегини" - около 110 легковых автомобилей на въезд
Также накопление зафиксировано среди автобусов:
- "Краковец" - 8 автобусов на въезд
- "Шегини" - 10 автобусов на въезд
На выезд из Украины очередей автобусов не зафиксировано.
Ситуация на других пунктах пропуска
По данным ГПСУ, в других пунктах пропуска пробок как на въезд, так и на выезд пока не наблюдается.
Пограничники обратились к водителям
В ГПСУ призывают водителей:
- учитывать погодные условия,
- заранее планировать маршрут,
- правильно рассчитывать время в пути,
- выбирать менее загруженные пункты пропуска.
Очереди на границах перед новогодними праздниками
Ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что 20 декабря границу Украины пересекли около 140 тысяч человек, а уже на следующий день пассажиропоток вырос до 155 тысяч, что стало рекордным показателем после летнего сезона.
В то же время после 25 декабря интенсивность движения через пункты пропуска начала постепенно снижаться.
По словам Демченко, окончательную стабилизацию ситуации ожидают после завершения праздничных отпусков и школьных каникул - ориентировочно до 10 января.
Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска на всех направлениях можно отслеживать на интерактивной карте Гостаможслужбы.
Ранее также публиковали советы, как избежать очередей на границе в праздничный период.