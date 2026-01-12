ua en ru
Стоят сотни авто: украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей

Украина, Понедельник 12 января 2026 09:58
UA EN RU
Стоят сотни авто: украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей Иллюстративное фото: украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В двух пунктах пропуска на украинско-польской границе зафиксировано накопление транспорта на въезд в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Где фиксируют самые большие очереди

По состоянию на 08:30 очереди наблюдаются на таких пунктах пропуска:

  • "Краковец" - около 100 легковых автомобилей на въезд в Украину
  • "Шегини" - около 110 легковых автомобилей на въезд

Также накопление зафиксировано среди автобусов:

  • "Краковец" - 8 автобусов на въезд
  • "Шегини" - 10 автобусов на въезд

На выезд из Украины очередей автобусов не зафиксировано.

Ситуация на других пунктах пропуска

По данным ГПСУ, в других пунктах пропуска пробок как на въезд, так и на выезд пока не наблюдается.

Пограничники обратились к водителям

В ГПСУ призывают водителей:

  • учитывать погодные условия,
  • заранее планировать маршрут,
  • правильно рассчитывать время в пути,
  • выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Очереди на границах перед новогодними праздниками

Ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что 20 декабря границу Украины пересекли около 140 тысяч человек, а уже на следующий день пассажиропоток вырос до 155 тысяч, что стало рекордным показателем после летнего сезона.

В то же время после 25 декабря интенсивность движения через пункты пропуска начала постепенно снижаться.

По словам Демченко, окончательную стабилизацию ситуации ожидают после завершения праздничных отпусков и школьных каникул - ориентировочно до 10 января.

Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска на всех направлениях можно отслеживать на интерактивной карте Гостаможслужбы.

Ранее также публиковали советы, как избежать очередей на границе в праздничный период.

