Стоят сотни авто: украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей

В двух пунктах пропуска на украинско-польской границе зафиксировано накопление транспорта на въезд в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

По данным ГПСУ, в других пунктах пропуска пробок как на въезд, так и на выезд пока не наблюдается.

На выезд из Украины очередей автобусов не зафиксировано.

По состоянию на 08:30 очереди наблюдаются на таких пунктах пропуска:

Очереди на границах перед новогодними праздниками

Ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что 20 декабря границу Украины пересекли около 140 тысяч человек, а уже на следующий день пассажиропоток вырос до 155 тысяч, что стало рекордным показателем после летнего сезона.

В то же время после 25 декабря интенсивность движения через пункты пропуска начала постепенно снижаться.

По словам Демченко, окончательную стабилизацию ситуации ожидают после завершения праздничных отпусков и школьных каникул - ориентировочно до 10 января.

Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска на всех направлениях можно отслеживать на интерактивной карте Гостаможслужбы.

Ранее также публиковали советы, как избежать очередей на границе в праздничный период.