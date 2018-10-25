Не стоять в очереди и сэкономить время: юрист дал простые советы, как оформить субсидию

Фото: Субсидии в Украине (РБК-Украина)

Глава столичной юстиции Станислав Куценко дал советы, как украинцы могут оформить субсидию без особых усилий

Поскольку за последние несколько лет в Украине значительно повысилась стоимость на жилищно-коммунальные услуги, для части граждан, которым сложно самостоятельно оплачивать в полном объеме за потребленные услуги, правительство ввело субсидии.

Чтобы оформить субсидию, не обязательно приходить в управление социальной защиты населения. Можно подать электронное заявление и декларацию через сайт Министерства социальной политики. Также человек может отправить заявление и декларацию по почте. Кстати, в сентябре 2018 года в Украине количество получателей субсидий увеличилось до 2,6 млн хозяйств.

Как правильно оформить субсидию?

С этим вопросом Styler обратился к начальнику Главного территориального управления юстиции Киева Станиславу Куценко.

"Субсидия – это адресная безналичная помощь семье, которая предоставляется на погашение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Если раньше субсидию переназначали на новый период раз в год в мае и отдельно рассчитывали ее размер на летний и зимний период, то теперь это будет происходить дважды в год – в мае и октябре. Для большинства граждан, которые уже пользуются помощью, субсидии будут переназначать автоматически с учетом доходов за предыдущие два квартала", – комментирует глава столичной юстиции.

Фото: Глава столичной юстиции Станислав Куценко (facebook.com/Stanislav.Kutsenko)

Повторно подавать документы придется следующим украинцам:

• арендаторам жилья;

• внутренне перемещенным лицам;

• семьям, которые получали субсидию не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц;

• семьям с неработающими лицами трудоспособного возраста, у которых отсутствуют доходы или они меньше минимальной заработной платы;

• семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года;

• семьям, которые накопили более чем двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги и не погасят ее в течение следующего месяца. В течение месяца получатели субсидии обязаны сообщать в органы социальной защиты населения о следующих изменениях:

• состав зарегистрированных в жилье: кто-то выписался или прописался;

• социальный статус членов семьи: кто-то уволился или устроился на работу, стал пенсионером;

• осуществление одноразовой покупки, которая превышает 50 тыс. грн;

• набор коммунальных услуг: отказались от централизованного отопления и перешли на индивидуальное, или, наоборот; Для оформления субсидии требуются следующие документы:

• заявление о назначении жилищной субсидии и Декларация о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии;

• договор найма (аренды) жилья (при наличии).

Фото: "Для большинства граждан, которые уже пользуются помощью, субсидии будут переназначать автоматически с учетом доходов за предыдущие два квартала", – Станислав Куценко (facebook.com/Stanislav.Kutsenko)

Готовые документы можно:

• самостоятельно подать в местные управления труда и социальной политики;

• самостоятельно подать в сельские и поселковые советы;

• направить заказным письмом в органы социальной защиты населения по месту жительства;

• отправить через Интернет (заполнить заявление и декларацию можно на сайте).

Станислав Куценко объясняет: субсидии будут автоматически переназначены тем гражданам, у которых размер доходов не изменился, не было осуществлено дорогих покупок, в составе семьи отсутствуют трудоспособные лица, которые декларируют отсутствие дохода.

"Право на субсидию потеряют владельцы больших квартир свыше 120 кв.м; домов площадью более 200 кв.м; новых автомобилей возрастом до 5 лет. А также те лица, которые за 12 месяцев перед обращением за субсидией получили наследство или другим способом приобрели право собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство. Относительно субсидий для внутренне перемещенных лиц, то они смогут оформить субсидию без договора аренды жилья – на основании заявления и декларации, где указан состав домохозяйства", - добавляет он.

Напомним, в Минсоцполитики назвали три варианта оформления субсидий. Там рассказали, как можно оформить субсидию на 12 месяцев. Приходить на прием для оформления субсидии не обязательно: заявку можно подать через интернет.

Также стало известно, что Кабмин компенсирует затраты на услуги ЖКХ всем, кто не успел оформить субсидию. Расходы смогут компенсировать, даже если субсидию оформили после того, как стартовал отопительный сезон.

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