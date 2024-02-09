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Стоять нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ

Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На порядку денному перед Україною стоять нові завдання. Лише постійне удосконалення методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

Як розповів Сирський, сьогодні перед Україною на порядку денному стоять нові завдання, зокрема: 

  • чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яке надходить від наших союзників; 
  • найшвидший та раціональний розподіл необхідного для бойових дій залишається основним завданням військової логістики;
  • знати усі потреби фронту й володіти ситуацією на кожній його ділянці;

"Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів", - пояснив головнокомандувач ЗСУ. 

  • життя й здоров’я військовослужбовців є головною цінністю армії. Дотримання балансу між виконанням бойових завдань й відновленням частин й підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним;
  • запровадження нових технічних рішень й масштабування успішного досвіду, як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги;

"Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні", - відзначив Сирський. 

Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ 

Вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Чутки про відставку Залужного  з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про можливе звільнення Залужного.

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