Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ

Как рассказал Сырский, сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи, в частности:

четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от наших союзников;

быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основной задачей военной логистики;

"Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов", - пояснил главнокомандующий ВСУ.

жизнь и здоровье военнослужащих является главной ценностью армии. Соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения, а также подготовки личного состава остается как никогда актуальным;

внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта, как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы;

"Только изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит достичь успеха на этом пути. И, безусловно, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне", - отметил Сырский.

Назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

Вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до того в сети писали о возможном увольнении Залужного.