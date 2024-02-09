Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ

В повестке дня перед Украиной стоят новые задачи. Лишь постоянное усовершенствование методов ведения боевых действий позволит добиться успеха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.
Как рассказал Сырский, сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи, в частности:
"Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов", - пояснил главнокомандующий ВСУ.
"Только изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит достичь успеха на этом пути. И, безусловно, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне", - отметил Сырский.
Вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.
Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до того в сети писали о возможном увольнении Залужного.
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