Стоял на зарядке. В Киеве в квартире загорелся электросамокат, есть пострадавший

В Киеве на улице Героев Сталинграда произошел пожар. В одной из квартир загорелся электросамокат.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

В коридоре одной из квартир на 7-этаже 15-этажного жилого дома произошло возгорание электросамоката.

По предварительным данным, электросамокат в это время заряжался, огонь распространился на второй электросамокат, который стоял рядом. Мужчина и женщина, в это время находились в комнате квартиры, они самостоятельно покинули помещение.

Огонь потушили, но есть пострадавший. Его с ожогами рук и лица госпитализировали в ожоговый центр.

В результате возгорания горели два электросамоката, закопчены стены и потолок в коридоре квартиры.