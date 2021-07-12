Стояв на зарядці. У Києві в квартирі загорівся електросамокат, є постраждалий

У Києві на вулиці Героїв Сталінграду сталась пожежа. В одній з квартир загорівся електросамокат.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

В коридорі однієї із квартир на 7-поверсі 15-поверхового житлового будинку сталося загоряння електросамокату.

За попередніми даними, електросамокат в цей час заряджався, вогонь розповсюдився на другий електросамокат, який стояв поруч. Чоловік та жінка, в цей час перебували у кімнаті квартири, вони самостійно покинули помешкання.

Вогонь загасили, але є постраждалий. Його, з опіками рук та обличчя, було госпіталізовано до опікового центру.

Внаслідок займання горіли два електросамокати, закопчено стіни та стеля в коридорі квартири.