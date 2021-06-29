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В Киеве горит многоэтажка

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Киев, Вторник 29 июня 2021 12:59
В Киеве горит многоэтажка Фото: в Киеве произошел пожар (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Академика Булаховского произошел пожар. Горит многоэтажка.

Об этом сообщает "Киев. Оперативный".

Сообщается, что горит квартира в многоэтажке.

Пылает квартира в высотном, многокварном, жилом доме на улице Академика Булаховского. Надеемся, что никто не травмируется.

Posted by Киев Оперативный on Tuesday, June 29, 2021

Информации о пострадавших нет.

Отметим, пожар произошел в Святошинском районе Киева.

Напомним, 21 июня в Белогородке (Киевская область) произошел взрыв в многоэтажке, спровоцировавший пожар.

Кроме того, в результате инцидента погиб один человек - ее тело нашли в ходе спасательной операции.

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