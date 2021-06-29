В Киеве горит многоэтажка
Фото: в Киеве произошел пожар (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В Киеве на улице Академика Булаховского произошел пожар. Горит многоэтажка.
Об этом сообщает "Киев. Оперативный".
Сообщается, что горит квартира в многоэтажке.
Пылает квартира в высотном, многокварном, жилом доме на улице Академика Булаховского. Надеемся, что никто не травмируется.Posted by Киев Оперативный on Tuesday, June 29, 2021
Информации о пострадавших нет.
Отметим, пожар произошел в Святошинском районе Киева.
Напомним, 21 июня в Белогородке (Киевская область) произошел взрыв в многоэтажке, спровоцировавший пожар.
Кроме того, в результате инцидента погиб один человек - ее тело нашли в ходе спасательной операции.