Взрыв в доме под Киевом: есть первая жертва

Под Киевом в селе Белгородка произошел пожар в многоэтажке , который сопровождался взрывом. Во время разборки завалов было обнаружено тело погибшего.

"На месте пожара обнаружен погибший человек. Ориентировочно - это мужчина", - отмечается в сообщении.

Всего в результате пожара пострадали 8 человек. Двоих из них в больнице, еще шестеро после обследования медиками от госпитализации отказались.

На месте пожара работает 62 спасателя. Они эвакуировали 40 жильцов многоэтажки. Огонь охватил четвертый и пятый этажи, а также часть крыши. Возгорание ликвидировали. Угрозы несущим конструкциям дома не существует.

На месте происшествия работают правоохранители, сотрудники ГСЧС и медики, сообщили в управлении Нацполиции по Киевской области. Там уточнили, что по предварительным данным, в результате пожара пострадали 8 человек. "13-летний ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - отметили в полиции, добавив, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: взрыв многоэтажки под Киевом - обнаружен погибший (facebook.com/koda.gov.ua)