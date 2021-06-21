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Взрыв в доме под Киевом: есть первая жертва

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Киев, Понедельник 21 июня 2021 18:18
Взрыв в доме под Киевом: есть первая жертва Фото: взрыв многоэтажки под Киевом - обнаружен погибший (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Под Киевом в селе Белгородка произошел пожар в многоэтажке, который сопровождался взрывом. Во время разборки завалов было обнаружено тело погибшего.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"На месте пожара обнаружен погибший человек. Ориентировочно - это мужчина", - отмечается в сообщении.

Всего в результате пожара пострадали 8 человек. Двоих из них в больнице, еще шестеро после обследования медиками от госпитализации отказались.

На месте пожара работает 62 спасателя. Они эвакуировали 40 жильцов многоэтажки. Огонь охватил четвертый и пятый этажи, а также часть крыши. Возгорание ликвидировали. Угрозы несущим конструкциям дома не существует.

На месте происшествия работают правоохранители, сотрудники ГСЧС и медики, сообщили в управлении Нацполиции по Киевской области. Там уточнили, что по предварительным данным, в результате пожара пострадали 8 человек. "13-летний ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - отметили в полиции, добавив, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: взрыв многоэтажки под Киевом - обнаружен погибший (facebook.com/koda.gov.ua)

Напомним, взрыв и последовавший за ним пожар произошли в многоэтажке под Киевом в селе Белгородка днем 21 июня. Людей эвакуировали из горящего здания. Изначально сообщало о шести пострадавших.

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