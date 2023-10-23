Стовідсотковий результат. У Повітряних силах показали відео нічної роботи ППО

В ніч на 23 жовтня російські війська атакували Україну дронам-камікадзе Shahed, керованою ракетою Х-59, а також безпілотником невстановленого типу. У Повітряних силах показали кадри роботи нашої ППО, під час якої були знищені всі ворожі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.
"Стовідсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону! Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою!", - написав Олещук.
За його словами, на відео показана бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, який поряд із більш сучасними зенітними ракетними системами союзників, боронить українське небо.
В ніч на 23 жовтня росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе, через що в деяких регіонах оголошували повітряну тривогу. В Одесі та Кіровоградській області чули вибухи - там працювала ППО.
Ввечері перед цим ворожий безпілотник було зафіксовано в Київській області - по ньому теж відпрацювала українська ППО.
Загалом російські війська атакували Україну 13 дронами-камікадзе Shahed, однією керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Силам ППО вдалося знищити усі повітряні цілі.
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