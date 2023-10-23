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В Одесі пролунали вибухи, повідомляється про роботу ППО

Одеса, Понеділок 23 жовтня 2023 01:32
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В Одесі пролунали вибухи, повідомляється про роботу ППО Фото: в Одесі пролунали вибухи вночі, 23 жовтня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Одесі пролунали звуки вибухів сьогодні вночі, 23 жовтня. В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

"В Одесі чути вибухи. Працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників.

"Одеська область, Затока - загроза ударних БпЛА з Чорного моря", - заявили Повітряні Сили.

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів поки не повідомлялося. До закінчення повітряної тривоги мешканців регіону закликають залишатися в укриттях.

Повітряна атака по Одесі вночі 17 жовтня

Близько третьої години ночі 17 жовтня в Одесі пролунала серія вибухів, у регіоні працювали засоби ППО ЗСУ.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що війська РФ завдали ракетно-авіаційного удару, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 "Шахедів"

Захисники українського неба знищили одну авіаційну ракету Х-59 та 6 ворожих Shahed-136/131".

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Одеса Вибух ПВО
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