РФ вночі атакувала Україну дронами та ракетою Х-59: скільки вдалося збити

В ніч на 23 жовтня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Силам ППО вдалося знищити усі повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що "Шахедами" росіяни атакували із півдня (мис Чауда, Крим). Спрямували їх у різних напрямках - південні, східні та центральні регіони України. По маршруту слідування ударних БПЛА працювала протиповітряна оборона.

Ракету Х-59 окупанти застосували із літака Су-34 з повітряного простору окупованої частини Запорізької області.

Безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.

Силами та засобами ППО було знищено усі повітряні цілі:

13 БПЛА Shahed-136/131;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

1 ударний БПЛА (тип не встановлено).

Нічна атака 23 жовтня

В ніч на 23 жовтня росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе, через що в деяких регіонах оголошували повітряну тривогу. В Одесі та Кіровоградській області чули вибухи - там працювала ППО.

Ввечері перед цим ворожий безпілотник було зафіксовано в Київській області - по ньому теж відпрацювала українська ППО.