У Київській області зафіксовано російський безпілотник: працює ППО

В Київській області зафіксовано проліт російського безпілотника. Наразі в регіоні працюють Сили ППО.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал КОВА, Telegram-канал КМВА, Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Перед цим у Вишгороді повідомляли про вибухи.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

При цьому жителів регіону закликають дотримуватися інформаційної тиші.

"Не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога у Києві

Через декілька хвилин у Києві оголосили повітряну тривогу.

"На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях", - Сергій Попко, начальник КМВА.

Робота ППО

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив роботу ППО в області та закликав громадян не знімати фото та відео.

"Не знімайте роботу ППО. В небі фіксуються цілі, Повітряні сили працюють", - написав він.

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