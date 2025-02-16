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Касаются Путина и НАТО. Зеленский назвал условия для Трампа и "переговоров без Украины"

Воскресенье 16 февраля 2025 21:33
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Касаются Путина и НАТО. Зеленский назвал условия для Трампа и "переговоров без Украины" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп может договариваться о завершении войны в Украине и без нашей страны. Но для этого должны быть соблюдены ряд условий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства каналу NBC News.

По словам Зеленского, Украина должна быть за столом переговоров. Однако возможно и самостоятельный подход Трампа, при условиях, что российский диктатор Владимир Путин покинет все украинские земли, сядет в тюрьму, а Украина в свою очередь вступит в НАТО.

"Я не только рассчитываю на это (на место за столом переговоров, - ред.), я уверен, что мы должны быть там, иначе это будет неприемлемо. Но если будет принято решение без нас, и Путин уйдет со всей нашей земли, мы будем в НАТО, а Путин будет в тюрьме, тогда президент Трамп может сделать это без нас", - заявив президент.

Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский уже затрагивал тему НАТО. Он сказал, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими, но готов обсуждать отказ от захваченных россиянами земель в рамках дипломатического соглашения, благодаря которому Украина могла бы присоединиться к НАТО.

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