Касаются Путина и НАТО. Зеленский назвал условия для Трампа и "переговоров без Украины"

Президент США Дональд Трамп может договариваться о завершении войны в Украине и без нашей страны. Но для этого должны быть соблюдены ряд условий.

По словам Зеленского, Украина должна быть за столом переговоров. Однако возможно и самостоятельный подход Трампа, при условиях, что российский диктатор Владимир Путин покинет все украинские земли, сядет в тюрьму, а Украина в свою очередь вступит в НАТО.

"Я не только рассчитываю на это (на место за столом переговоров, - ред.), я уверен, что мы должны быть там, иначе это будет неприемлемо. Но если будет принято решение без нас, и Путин уйдет со всей нашей земли, мы будем в НАТО, а Путин будет в тюрьме, тогда президент Трамп может сделать это без нас", - заявив президент.