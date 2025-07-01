Стосунки без борщу: що робити, коли вона не готує і не планує вчитися

Не всі жінки вміють готувати - це факт. І є такі, що не хочуть вчитися і їм кулінарна наука не сильно й вдається. У час, коли є доступ до ресторанної їжі, доставки та напівфабрикатів майже безмежний, готування перестає бути обов'язком. Але що робити, коли в парі починає тріщати саме через це? І чи справді кулінарна байдужість - це просто побут, а не симптом глибших проблем?
Чи справді жінка має вміти готувати і як відсутність цього таланту може стати проблемою, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.
На початку стосунків кухонна тема зазвичай не виникає. Закохані гуляють, їдять щось на ходу або замовляють доставку. Але з часом, коли пара починає жити разом або формує побут, виникає питання: хто, що, коли і як часто готує?
І тут раптом з'ясовується: вона не тільки не вміє, а й не збирається вчитися. Ідеї про домашній борщ чи запечену картоплю швидко перетворюються на рефлексію: "Це що, тепер завжди так буде?"
"Скажемо чесно: для частини чоловіків вміння жінки готувати - це ніби "традиційний пакет послуг" стосунків. Особливо, якщо він виріс у сім'ї, де "борщ і котлети" це щоденна класика. А їхня відсутність - майже трагедія", - каже експерт.
Само по собі бажання не стояти у плити та займатися кухнею - не злочин. Але якщо це супроводжується зневагою, байдужістю чи небажанням домовлятись - ось тоді починається справжня проблема.
Бо насправді питання готування часто маскує глибші теми:
"Багато жінок не хочуть стояти біля плити, бо працюють, будують кар'єру або просто мають інші пріоритети. Інколи кулінарія їм просто не цікава - як, наприклад, комусь не цікава математика чи футбол", - додає Віталій Курсік.
Він каже, що зараз навіть відсутність кулінарних здібностей в обох партнерів - не проблема, оскільки є чимало варіантів, як не лишитися голодними.
"Зрештою, світ давно подарував нам доставки, готову їжу, ресторани та зручні сервіси. То чи стане це проблемою? Якщо для вас їжа - важливий емоційний елемент стосунків (спільні вечері, домашня кухня), і ви мрієте про домашній затишок, а партнерка цього не розділяє - з часом це може накопичити роздратування", - пояснює фахівець.
Але якщо вам байдуже, хто і як готує, або ви самі чудово справляєтесь - проблема скоріше надумана.
"Головне - не заганяйте ситуацію в кут: Не треба удавати, що це вас не турбує, якщо насправді турбує. Але й не треба ставити ультиматуми: "Або вчишся готувати, або розходимося", - радить Віталій Курсік.
Сучасна жінка має повне право не стояти біля плити. Але якщо обидва працюють, обидва втомлюються - виникає питання справедливості. Якщо готування повністю перекладається на партнера, а будь-яке прохання про допомогу зустрічається з фразою "не хочу" - це не про вибір, а про відсутність вміння домовлятися.
Відверто проговоріть, чому це для вас важливо
"Варто домовитися ще на старті та чесно обговорити, хто і за що буде відповідати. Вона не готує? Але може взяти на себе прибирання та миття посуду", - радить коуч.
Запропонуйте компроміс
Ви можете разом освоїти нові рецепти, найняти кухаря або домовитись про інший розподіл побутових обов'язків.
Не плутайте питання кулінарії з самоцінністю жінки
Не усі виросли в родинах, де вміння готувати було нормою. Інколи відмова готувати може мати психологічне підґрунтя. Важливо не засуджувати, а розуміти та разом шукати варіанти.
"Вміння чи небажання готувати - це не про любов чи повагу. Пам'ятайте, що добре, якщо хтось у парі вміє і любить готувати. Але ще краще, коли обидва чесно розуміють потреби одне одного і знаходять рішення, а не претензії", - резюмує Віталій Курсік.