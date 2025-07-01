Стосунки без борщу: що робити, коли вона не готує і не планує вчитися

Романтика закінчується на кухні?

На початку стосунків кухонна тема зазвичай не виникає. Закохані гуляють, їдять щось на ходу або замовляють доставку. Але з часом, коли пара починає жити разом або формує побут, виникає питання: хто, що, коли і як часто готує?

І тут раптом з'ясовується: вона не тільки не вміє, а й не збирається вчитися. Ідеї про домашній борщ чи запечену картоплю швидко перетворюються на рефлексію: "Це що, тепер завжди так буде?"

"Скажемо чесно: для частини чоловіків вміння жінки готувати - це ніби "традиційний пакет послуг" стосунків. Особливо, якщо він виріс у сім'ї, де "борщ і котлети" це щоденна класика. А їхня відсутність - майже трагедія", - каже експерт.

Чи справді невміння готувати - це проблема?

Само по собі бажання не стояти у плити та займатися кухнею - не злочин. Але якщо це супроводжується зневагою, байдужістю чи небажанням домовлятись - ось тоді починається справжня проблема.

Бо насправді питання готування часто маскує глибші теми:

Чи вміємо ми домовлятись?

Чи поважаємо зусилля одне одного?

Чи не перекладаємо відповідальність лише на партнера?

"Багато жінок не хочуть стояти біля плити, бо працюють, будують кар'єру або просто мають інші пріоритети. Інколи кулінарія їм просто не цікава - як, наприклад, комусь не цікава математика чи футбол", - додає Віталій Курсік.

Він каже, що зараз навіть відсутність кулінарних здібностей в обох партнерів - не проблема, оскільки є чимало варіантів, як не лишитися голодними.

"Зрештою, світ давно подарував нам доставки, готову їжу, ресторани та зручні сервіси. То чи стане це проблемою? Якщо для вас їжа - важливий емоційний елемент стосунків (спільні вечері, домашня кухня), і ви мрієте про домашній затишок, а партнерка цього не розділяє - з часом це може накопичити роздратування", - пояснює фахівець.

Але якщо вам байдуже, хто і як готує, або ви самі чудово справляєтесь - проблема скоріше надумана.

"Головне - не заганяйте ситуацію в кут: Не треба удавати, що це вас не турбує, якщо насправді турбує. Але й не треба ставити ультиматуми: "Або вчишся готувати, або розходимося", - радить Віталій Курсік.

Як уникнути конфліктів через готування їжі?

Сучасна жінка має повне право не стояти біля плити. Але якщо обидва працюють, обидва втомлюються - виникає питання справедливості. Якщо готування повністю перекладається на партнера, а будь-яке прохання про допомогу зустрічається з фразою "не хочу" - це не про вибір, а про відсутність вміння домовлятися.

Відверто проговоріть, чому це для вас важливо

"Варто домовитися ще на старті та чесно обговорити, хто і за що буде відповідати. Вона не готує? Але може взяти на себе прибирання та миття посуду", - радить коуч.

Запропонуйте компроміс

Ви можете разом освоїти нові рецепти, найняти кухаря або домовитись про інший розподіл побутових обов'язків.

Не плутайте питання кулінарії з самоцінністю жінки

Не усі виросли в родинах, де вміння готувати було нормою. Інколи відмова готувати може мати психологічне підґрунтя. Важливо не засуджувати, а розуміти та разом шукати варіанти.

"Вміння чи небажання готувати - це не про любов чи повагу. Пам'ятайте, що добре, якщо хтось у парі вміє і любить готувати. Але ще краще, коли обидва чесно розуміють потреби одне одного і знаходять рішення, а не претензії", - резюмує Віталій Курсік.